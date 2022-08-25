Татьяна Кальдерон заменила в «Формуле-2» экс-симрейсера Белюкбаши

Татьяна Кальдерон проведет оставшуюся часть сезона в «Формуле-2» за «Хароуз».

Колумбийская гонщица заменила Джема Белюкбаши. Контракт с бывшим пилотом виртуальной «Формулы-1» был разорван соглашением сторон. На счету Белюкбаши ноль очков, в то время как его напарник завоевал пять подиумов.

Ближайший уик-энд «Ф-2» состоится в Бельгии в эти выходные – с 26 по 28 августа.

Кальдерон уже выступала в «Ф-2» в 2019 году – тогда ей не удалось набрать очки. Также Татьяна гонялась в , GP3, «Супер-Формуле» и «24 часах Ле-Мана».

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