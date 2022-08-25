Татьяна Кальдерон заменила в «Формуле-2» экс-симрейсера Белюкбаши

Татьяна Кальдерон проведет оставшуюся часть сезона в «Формуле-2» за «Хароуз».
Колумбийская гонщица заменила Джема Белюкбаши. Контракт с бывшим пилотом виртуальной «Формулы-1» был разорван соглашением сторон. На счету Белюкбаши ноль очков, в то время как его напарник Энцо Фиттипальди завоевал пять подиумов.
Ближайший уик-энд «Ф-2» состоится в Бельгии в эти выходные – с 26 по 28 августа.
Кальдерон уже выступала в «Ф-2» в 2019 году – тогда ей не удалось набрать очки. Также Татьяна гонялась в «Индикаре», GP3, «Супер-Формуле» и «24 часах Ле-Мана».
Стефано Доменикали: «Появление девушки в «Ф-1» крайне маловероятно в ближайшие 5 лет»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram