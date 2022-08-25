Стефано Доменикали: «Появление девушки в «Ф-1» крайне маловероятно в ближайшие 5 лет»

не верит в появление женщин в «Формуле-1» в ближайшей перспективе.

Работа в этом направлении должна вестись системно и с самого низшего уровня, подчеркнул руководитель «Ф-1».

«Мы пытаемся понять, как подготовить правильные условия, скажем так. В том числе для того, чтобы девушки вступали в гоночную пирамиду в нужном возрасте, на подходящей машине. Это действительно ключевой фактор.

Мы очень довольны сотрудничеством с Серией W, однако считаем, что девушки должны быть более или менее того же возраста, что и парни, чтобы получить шанс соревноваться на том же уровне. И затем они должны сражаться на трассе в «Формуле-3» и «Формуле-2».

Ведется работа над тем, чтобы улучшить систему, и скоро вы увидите действия. С другой стороны, если говорить реалистично, я не вижу, как девушка может попасть в «Ф-1» в ближайшие пять лет, если не появится кто-то, кто совершит стремительный взлет. Это крайне маловероятно», – заявил Доменикали.

Льюис Хэмилтон: «Для поддержки гонщиц Серии W можно сделать куда больше»

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