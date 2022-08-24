Бывший босс гоночной программы «Мерседеса» о Джовинацци: «Хаасу» в первую очередь нужно концентрироваться на работе со своими пилотами»

Бывший босс гоночной программы Норберт Хауг раскритиковал команду «Хаас» за решение предоставить практику в этом сезоне.

Бывший гонщик «Альфа Ромео» выступит за «Хаас» в двух пятничных тренировках – на Гран-при Италии и США. и по разу уступят место Джовинацци.

По мнению Хауга, команда не должна жертвовать практикой для своих основных пилотов в угоду не вполне ясным целям:

«Для пилота важен каждый километр дистанции, пройденный по ходу гоночного уик-энда. Лишними эти километры точно не будут. Не знаю, может дело в контрактных обязательствах перед , но команда вроде «Хааса» должна в первую очередь концентрироваться на работе со своими пилотами».

Ранее босс «Хааса» Гюнтер Штайнер также заявлял, что Мику Шумахеру, которому пока не гарантировано место в команде в следующем сезоне, нужно стараться лучше проявить себя и заработать еще очки. По мнению Хауга, в такой ситуации подобные заявления выглядят странно:

«Если ты говоришь о том, что ждешь от гонщика больше набранных очков, то и гонщик в такой ситуации вполне может заявить, что ждет от команды возможности проводить больше времени на трассе.

Если вы будете поддерживать своего пилота, предоставлять ему хорошие возможности, то он будет прогрессировать. Гонщик – это скаковая лошадь, а не та, которая таскает плуг. Гонщика нужно подбадривать».

Джовинацци выступит за «Хаас» в двух практиках «Формулы-1»

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