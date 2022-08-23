Кевин Магнуссен: «Риски на Гран-при Бельгии возрастут из-за гравийных ловушек – это хорошо»

Гонщик поддержал изменения трассы .

В Спа провели работы по улучшению безопасности – в частности, в связке «О Руж»-«Радийон» расширены зоны вылета, в поворотах «Ла Сурс» и «Бланшимон» установили гравийные ловушки. Магнуссен рассказал, как это повлияет на прохождение легендарной трассы:

«Гравий вместо асфальтовой зоны вылета, как я считаю, правильное решение. В некотором смысле это безопаснее, и ситуация с пределами трассы упрощается. В то же время чуть сложнее пилотировать на пределе, риски выше, что тоже хорошо, на мой взгляд».

Как утверждал , гравий, который используют в Бельгии, не позволит пилотам выбраться из ловушек.

«Проехать по ним нельзя, камни очень грубые, ты просто застреваешь», – приводит слова нидерландского гонщика RacingNews365.

Величайший поворот «Ф-1» теперь не узнать – его опять меняют (снесли легендарные окрестности). Из-за бесконечных опасных аварий

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