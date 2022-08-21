Хуан-Пабло Монтойя: «У Алонсо есть шанс на победы с «Астон Мартин» в долгосрочной перспективе»

Бывший гонщик «Формулы-1» оценил переход из в «Астон Мартин».

Французская команда занимает четвертое место в Кубке конструкторов, в то время как будущий коллектив Алонсо – предпоследнее. Монтойя ответил на вопрос о том, принял ли Фернандо верное решение.

«Трудно судить. Но надо помнить, что плохой сезон [«Астон Мартин»] сейчас не означает, что следующие два года выйдут неудачными. Думаю, его контракт рассчитан больше, чем на год. Это сыграло ключевую роль в уходе из «Альпин». «Альпин» очень хотела сделать ставку на Пиастри, поэтому предлагала Фернандо однолетнее соглашение.

Так что Фернандо решил: «Ладно, не думаю, что за год что-то выйдет». А затем ему предложили контракт, не знаю, на два года или больше. Это хорошая ставка.

всегда производил хорошие двигатели, у «Астона» были приличные машины. У команды есть инструменты, есть бюджет, все может сложиться. Можно предположить, что в долгосрочной перспективе шанс на победы есть. И, полагаю, Фернандо считает, что способен изменить ситуацию. Думаю, это отличная возможность», – отметил колумбийский пилот.

По информации испанской прессы, двукратный чемпион мира подписал с «Астон Мартин» соглашение на три года с опцией продления после каждого сезона, которой может воспользоваться только гонщик.

Алонсо подписал с «Астон Мартин» контракт по схеме 1+1+1 с зарплатой в $20 млн за сезон (AS)

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