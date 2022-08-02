Алонсо подписал с «Астон Мартин» контракт по схеме 1+1+1 с зарплатой в $20 млн за сезон (AS)

Стали известны подробности условий контракта с «Астон Мартин».

Испанское издание AS со ссылкой на собственные источники рассказало о том, как проходили переговоры между сторонами.

Сообщается, что Алонсо подписал с «Астон Мартин» контракт, рассчитанный на три года – по схеме 1+1+1. Контракт предусматривает опции продления и досрочного расторжения после каждого сезона – опциями может воспользоваться только Алонсо. В то время как зарплата испанца в «Астон Мартин» составит $20 млн за сезон.

Изначально в «Астон Мартин» собирались продлить контракт с , предлагая немцу новое соглашение, рассчитанное на один сезон. Однако Феттель, обсудив все с отцом, женой и детьми принял окончательное решение о завершении карьеры в «Ф-1» и сообщил о своем решении Лоренсу Строллу в среду вечером.

Как следствие, активные переговоры между Алонсо и «Астон Мартин» проходили по ходу гоночного уик-энда в Венгрии, с четверга по воскресенье. И соглашение было достигнуто достаточно быстро.

В при этом до последнего были уверены в том, что смогут достичь договоренности с Алонсо. Сообщается, что французская команда предлагала Алонсо контракт, рассчитанный на два года, и что условия этого контракта уже были более или менее согласованы обеими сторонами. Однако в итоге Алонсо принял предложение «Астон Мартин».

Гадали, кто заменит Феттеля? Представьте, это Алонсо – лучшего варианта не было ни у Фернандо, ни у «Астон Мартин»

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