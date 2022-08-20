Педро де ла Роса: «Ферстаппен способен стать одним из лучших гонщиков «Ф-1» в истории»

Бывший пилот «Формулы-1» Педро де ла Роса считает, что потенциал не имеет границ.

Де ла Роса сравнил гонщика с соперником из .

«Полагаю, по чистой скорости они сравнимы. Оба очень быстрые и, более того, очень умные. Главная разница в том, что Макс лучше контролирует болид. Он фактически не допускает ошибок. И я говорю не только о разворотах или авариях. Часто ли мы видим, как он блокирует колеса?

Макс держит все под контролем вне зависимости от условий. Неважно, дождевая трасса или сухая, свободная практика или гонка. Раньше Макс переступал грань в тренировках, порой разворачивался и попадал в аварии. Но когда вы в последний раз видели от него блокировку? Он полностью контролирует машину.

Наблюдать за Максом – фантастика. Он умный, агрессивный и быстрый гонщик. В нем сочетаются все качества. Я считаю, что у Макса есть все, чтобы стать одним из лучших пилотов «Формулы-1» в истории. Все качества есть, это точно. Лишь время покажет, за какие команды он будет выступать в ближайшие десять лет, окажутся ли они конкурентоспособными. Но Макс обладает всем необходимым, чтобы стать лучшим», – заявил де ла Роса.

Испанец сообщил, что выбрал бы Ферстаппена в свою команду, если бы был боссом:

«Я считаю его лучшим на данный момент. Но нельзя забывать о Хэмилтоне, Алонсо и Леклере. Также я очень уважаю таких пилотов как Норрис, Расселл и Сайнс – они выступают на отличном уровне.

Если бы я выбирал гонщика, который прямо сейчас показывает высочайший класс, то назвал бы Макса».

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