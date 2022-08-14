Экс-пилот «Ф-1» Штук: «Феттель в одном ряду с Михаэлем Шумахером, Хэмилтоном и Ферстаппеном»

Бывший гонщик «Формулы-1» Ханс-Йоахим Штук поделился мнением о величии .

Пилот «Астон Мартин» завершит карьеру в конце 2022 года.

«Я считаю, что решение [об уходе] принято вовремя. Феттель выиграл четыре титула и является абсолютным топ-гонщиком. Но у него нет болида, с которым можно побеждать, и решение понять можно. Настал момент, когда другие вещи вышли на первый план, и он сможет сосредоточиться на семье.

В моем списке лучших он точно входит в топ-6 гонщиков в истории. Благодаря всем своим достижениям он, безусловно, находится в одном ряду с , , Джеки Стюартом, , а также .

Ему (Феттелю) не нужно ничего доказывать. Он больше не выиграет гонку, если не произойдет чего-то из ряда вон выходящего. Однако такого результата и не ждут, так как машина не позволяет побеждать. Поэтому он уже не повторит ранние успехи – жаль», – заявил Штук.

Ханс-Йоахим пояснил решение добавить Ферстаппена в список легенд «Ф-1»:

«Макс обладает качеством, которое превосходно использовал Сенна. Он тормозит последним. В данный момент никто не может с ним потягаться. С учетом мастерства он, без всякого сомнения, является одним из лучших».

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