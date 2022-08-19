MotoGP. Новая заводская команда на базе «Тек 3» подписала контракт с Полом Эспаргаро на 2023 год

«Тек 3» и испанский производитель «Гасгас» и объявили о создании заводской команды MotoGP в 2023 году.
Коллектив будет выступать под названием «Гасгас». Одним из пилотов станет Пол Эспаргаро, который покинет «Хонду» по окончании нынешнего сезона. Имя его будущего напарника команда раскроет в ближайшее время.
Пол уже гонялся за «Тек 3» в 2014-2016 годах. В последние четыре сезона «Тек 3» использовала байки «КТМ».
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