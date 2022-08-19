Валттери Боттас: «В «Альфа Ромео» человеческий вклад в развитие болида больше, в «Мерседесе» я не был так вовлечен»

Гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас сообщил, что в новой команде «Формулы-1» сильнее влияет на развитие болида.

Также Боттас согласился, что после ухода из в большей степени чувствует ответственность за долгосрочный успех коллектива.

«Безусловно, я ее ощущаю, мне очень хочется подтолкнуть команду в верном направлении. Из-за этого часто приходится переспрашивать себя: «Мы действительно хотим пойти этим путем или нет?» Весьма любопытно.

Мне очень интересно участвовать в разработке болида, в том числе следующего сезона. В какой-то степени я уже представляю, как он будет себя вести», – заявил Валттери.

По словам финна, в прошлой команде участие в создании машины было ограниченным:

«Да, в «Мерседесе» я никогда не был так вовлечен. Скорее это ситуация, когда компьютер говорит: вот такая машина окажется быстрейшей. В большинстве случаев это срабатывало, но приятно, когда есть и человеческий вклад».

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