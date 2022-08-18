Валттери Боттас: «Подиум за «Альфа Ромео» станет для меня победой»

Валттери Боттас рассказал о разнице между топ-командами и середняками «Формулы-1».

Боттас провел пять сезонов за «Мерседес», а с нынешнего сезона представляет «Заубер», выступающий под брендом .

– Вы перешли из топ-команды в среднюю группу. Насколько велики отличия?

– Разница есть, но не слишком большая. «Заубер» – настоящая гоночная команда. Чем-то похоже на «Уильямс» до моего перехода в «Мерседес». Конечно, коллектив тут меньше, но все полностью сосредоточены на работе – люди любят гонки и хотят добиться успеха.

Наибольшие изменения произошли между тестами и первой гонкой. На тестах у нас было много проблем, и с психологической точки зрения это ударило по команде. Потом мы заработали первые очки, и настрой полностью поменялся. Ребята увидели, что шансы в этом сезоне есть. Да, мы сражаемся не за победы, а за максимально возможные результаты. В этом плане отличия от «Мерседеса» не такие уж значительные.

– Руководитель команды Вассер сказал вам на собеседовании, что не стоит ожидать побед в гонках или чемпионате в первый сезон за «Альфа Ромео». Трудно ли было это принять?

– Не особо. Я реалист и понимал, что мечты о победах – немного перебор. Команда провела два тяжелых сезона, и нашей целью было сплотиться. У меня было достаточно времени, чтобы психологически подготовиться к новым задачам.

– Какой результат станет победой лично для вас?

– Подиум.

– Какие есть преимущества у топ-команд?

– Большим коллективам легче найти талантливых и опытных специалистов, расставить их по нужным местам. Процесс разработки более мудреный, аэротруба всегда на хорошем уровне. Дело не в чем-то одном, есть много маленьких деталей.

– А у маленьких команд?

– Решения можно быстро внедрять. Вот пример. Если в у меня появляется идея по поводу новой детали или настроек, запускается длительный процесс, в который вовлечены многие люди и отделы. В «Альфе» я могу прийти на базу и напрямую поговорить с нужными людьми. Допустим, у меня есть идея по поводу механического баланса машины. Инженеры скажут: «ладно, давай попробуем» – и идея срабатывает.

– Вы уже видите признаки того, что стала справедливее после введения потолка расходов?

– Безусловно. Средняя группа невероятно плотная – плотнее, чем когда бы то ни было. И отставание от лидеров уменьшилось. Конечно, у трех топ-команд по-прежнему сохраняется накопленное преимущество, но я надеюсь, мы шаг за шагом их догоним.

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