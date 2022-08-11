Валттери Боттас: «Для меня это самый приятный и интересный сезон в «Ф-1» на данный момент»

Пилот рассказал, что сейчас получает от гонок больше удовольствия, чем когда-либо за карьеру в «Формуле-1».

Добавляет уверенности Боттасу и долгосрочный контракт с командой.

«На самом деле, для меня это впервые. Потому что даже в у меня всегда были однолетние контракты. Мне впервые не приходится напрягаться и отвечать на вопросы о будущем. Здорово иметь возможность просто сосредоточиться на своих выступлениях.

Думаю, для меня это самый приятный сезон в «Ф-1» на данный момент. Да, хорошо, порой ты далеко не все запоминаешь, но по ощущениям сейчас я и правда получаю от гонок наибольшее удовольствие, чем когда-либо.

Гонки получаются интересными, приятными, особенно если говорить о борьбе в середине пелотона, о разных стратегиях. Когда одно решение может позволить себе отыграть сразу несколько позиций. Это совсем другая игра.

В прошлом, выступая за , обычно у нас была всего одна команда в соперниках, тебе нужно было бороться с двумя машинами. А теперь таких машин вокруг тебя может быть штук шесть. И это здорово», – рассказал Боттас.

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