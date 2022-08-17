Андреас Зайдль: «Норрис сильно помог мне мотивировать «Макларен» после трудного старта сезона»

Руководитель отметил лидерские качества Ландо Норриса.

Команда была далека от очков в первой гонке сезона в Бахрейне, однако затем выправила ситуацию, а в Имоле Норрис завоевал подиум.

«Меня впечатлило, как он справился с трудным стартом сезона, особенно после успешного прошлого года – ведь он амбициозный пилот.

Конечно, он был разочарован, но в то же время довольно сильно мне помог: следил, чтобы все оставались на верном пути, подгонял команду вперед, мотивировал ее, чтобы отыграться как можно скорее. Легче было бы просто оставаться в своем чувстве разочаровании и погрузиться в негатив, однако он действовал противоположным образом.

Он вернулся на базу в Уокинге, постарался всех мотивировать – мне как боссу команды было приятно видеть такое. Это одна из ключевых характеристик топ-гонщиков, которая позволяет им извлекать максимум из команд», – заявил менеджер.

Зайдль также рассказал о гоночном прогрессе Норриса:

«Несмотря на то, что мы не предоставили машину, с которой можно показывать результаты, скажем, прошлого сезона, он сделал шаг вперед – я четко это вижу, общаясь с инженерами. Его подготовка к уик-энду, запросы к команде ради того, чтобы выжать из машины все, проведение квалификаций, подготовка к гонкам – это впечатляет.

В то же время он выступает в «Формуле-1» лишь четвертый сезон, так что все впереди. Поэтому я с еще большим оптимизмом смотрю в будущее, понимая, что он проведет с нами многие и многие годы».

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