Тото Вольфф: «Такое ощущение, что Расселл всегда выступал за «Мерседес»

Тото Вольфф рассказал, как здорово Джордж Расселл освоился в «Мерседесе».
После первой части дебютного сезона в немецкой команде на счету Расселла 158 очков, в то время как Льюис Хэмилтон заработал 146 баллов.
«Такое ощущение, что он всегда тут был. Он хорошо адаптировался.
Мне нравится, что на брифингах настрой не меняется – неважно, занял он восьмое место или второе. Он всегда действует рационально и логично, пытается найти решения. Эмоций не так много, и это замечательно.
Джордж показывает отличный уровень, он на верном пути», – заключил исполнительный директор «Мерседеса».
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