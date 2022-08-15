Джордж Расселл об аварии с Боттасом в Имоле-2021: «Такие моменты формируют карьеру, личность и будущее пилота»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, как его изменило столкновение с .

Авария произошла на Гран-при Эмилии-Романьи-2021, когда Боттас выступал за «Мерседес», а Расселл – за . Джордж, впоследствии заменивший Валттери в немецкой команде, назвал коллегу «придурком» и постучал по его шлему, но затем извинился.

Расселл сообщил, что в тот момент не думал о возможном переходе в «Мерседес».

«У меня в голове не было таких мыслей. Я думал только об одном: «Я в «Уильямсе», и мы не зарабатывали очко бог знает сколько гонок и лет». Один обгон мог поднять нас с десятого места в Кубке конструкторов на девятое, что означало бы миллионы и миллионы фунтов призовых, которые могли полностью изменить команду. При малейшем шансе на очки для «Уильямса» я был на 120 процентов готов пойти на обгон и рискнуть всем. Это было необходимо.

В ретроспективе – учитывая, что это Валттери на «Мерседесе», учитывая все условия и тот факт, что он на гораздо более быстрой машине наверняка обогнал бы меня через четыре круга – маневр был немного отчаянным.

Сердце бешено билось, и в тот момент я – верно или нет – посчитал, что он должен был оставить мне больше места. И, наверное, он бы это сделал, учитывая скорости и условия, будь на моем месте кто-то еще. Правильно ли это или нет – кто его знает. Но такие у меня были мысли в тот момент.

Я считаю, что гонщик нуждается в моментах, которые формируют его карьеру, его личность, его будущее. Безусловно, это можно сказать про данный эпизод в отношении меня», – поделился рассуждениями Расселл в подкасте Beyond the Grid.

Джордж поведал, как к инциденту отнесся руководитель «Уильямса» Йост Капито:

«Он заявил, что нужно поступить так же, если ситуация повторится. Я бы не сказал, что у Йоста настрой «победи или умри». Но, учитывая положение «Уильямса», философия была примерно такой. Болид не позволял заезжать в очки, приходилось рисковать всем.

Так что он вообще не переживал. С другой стороны, Тото [Вольфф] придерживался слегка иной точки зрения, что абсолютно объяснимо».

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