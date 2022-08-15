Франц Тост: «Ральф Шумахер выигрывал бы титулы, если бы оказывался в нужном месте в нужное время»

Руководитель Франц Тост считает, что был способен стать чемпионом «Формулы-1».

Ральф выступал за «Джордан», и «Тойоту» в 1997-2007 годах и дважды занимал четвертое место в чемпионате. На счету Шумахера шесть побед и 27 подиумов в «Ф-1».

Тост работал с немецким пилотом в Японии до «Ф-1», а затем в «Уильямсе».

«Ральф был безумно быстр и невероятно талантлив. Он очень быстро учился и применял знания. Самым запоминающимся моментом его ранней карьеры стали выступления в японской «Формуле-Ниппон» (ныне – Sports.ru). Это чемпионат чрезвычайно высокого уровня, который фактически невозможно выиграть европейцу.

Я приехал к Ральфу в Японию, но ему там не очень нравилось. Контракт был подписан на два года, и я сказал: «Просто выиграй титул в первый сезон, и сократишь свое пребывание в Японии». Он так и поступил.

До сих пор помню его предзнаменование на тестах «Макларен-Мерседеса» в Сильверстоуне. Он ехал на шинах «Гудиер». Но Ральф уже обкатывал «Бриджстоун» в Японии, поэтому сказал: «Если «Гудиер» не придумает что-то, в борьбе с «Бриджстоуном» возникнут проблемы». Так и вышло. Это показывает, насколько чувствительным Ральф был даже как тест-пилот, на начальной стадии карьеры.

В «Формуле-1» он гонялся с высококлассными и невероятно быстрыми напарниками – к примеру, с Хуан-Пабло Монтойей или . Но он контролировал ситуацию. Проблема была в том, что он никогда не оказывался в нужном месте в нужное время – в противном случае он бы выигрывал титулы как брат [Михаэль Шумахер]. В итоге на его скорости сказались два очень серьезных инцидента – на тестах в Монце и в Индианаполисе», – сообщил Тост.

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