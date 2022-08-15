Отмар Сафнауэр: «Алонсо будет выкладываться за «Альпин» в 2022-м, он профессионал»

Отмар Сафнауэр не сомневается в профессионализме в оставшейся части сезона.

Гонщик «Альпин» объявил, что с 2023 года будет выступать за .

«У меня нет абсолютно никаких опасений по поводу заключительной части сезона. У нас вполне четкие цели, мы хотим финишировать четвертыми в Кубке конструкторов. Наверное, третье место – слишком амбициозно.

Фернандо это тоже понимает, он профессионал и боец. Как только он надевает шлем, то хочет если не победить, то сделать все, что может. Вы знаете это не хуже меня. В болиде он думает только о наилучшей финишной позиции из достижимых в гонке и чемпионате. В нем по-прежнему есть запал, он здесь ради борьбы. И я тоже», – отметил руководитель .

Сафнауэр считает, что болид французской команды ускорится во второй части сезона:

«Я хочу, чтобы мы сделали все, что только можно. В Спа у нас будет еще один пакет обновлений, мы продолжим улучшать машину до конца года.

Фернандо это понимает. Он будет упорно трудиться вместе с Эстебаном [Оконом] ради оптимизации скорости команды. У меня нет никаких сомнений».

Специалист предположил, что Алонсо принесет пользу и новой команде:

«Он один из лучших пилотов, с которыми я работал, и до сих пор выступает на очень высоком уровне. В трудных условиях, которые показывают мастерство пилота, он гоняется еще лучше – в нынешнем году мы видели.

Если так продолжится еще три года, это хорошая новость для «Астона» и Фернандо. Не знаю, когда это (мастерство) пойдет на убыль. С точки зрения рабочих отношений трудно предсказать, как все получится – факторов очень много. Посмотрим».

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