Карлос Сайнс о заездах на классических болидах: «У меня смешанные чувства – зачем рисковать, когда есть шанс на титул?»

Гонщик «Феррари» не уверен, что хочет пилотировать старые машины «Формулы-1».

Испанец вспомнил аварию на историческом Гран-при Монако из-за проблем с тормозами на болиде .

«В прошлом такие возможности появлялись. Это дает представление о том, каким был наш спорт много лет назад. У меня смешанные чувства, ведь зачем рисковать? Зачем? У тебя есть шанс на победу в чемпионате с «Феррари» – зачем рисковать попаданием в ситуацию, которая случилась с ним (Леклером)?

С другой стороны, когда еще появится возможность пилотировать такие машины? Каждый раз, когда я сажусь в классический болид «Формулы-1», такие мысли появляются у меня в голове. И если я оказываюсь за рулем, то гоню по полной. Я не знаю, как запрыгнуть в машину, облокотиться на локоть и просто катиться. Не представляю, как это делать. Поэтому случиться может всякое», – признался Сайнс.

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