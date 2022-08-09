Отмар Сафнауэр: «Безусловно, Окон может стать лидером «Альпин»

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэро уверен, что у есть перспективы стать лидером команды.

В пока не знаю, кто будет напарником Окона в следующем сезоне – команда настаивает на подписании Оскара Пиастри, однако сам австралиец собирается перейти в «Макларен».

«Эстебан – супер талант. Я работал с ним еще в «Форс-Индии», когда его напарником был Серхио Перес. И Эстебан не уступал в скорости Серхио, регулярно боролся с ним. Если помните, в те времена они почти всегда оказывались рядом на стартовой решетке. А порой оказывались рядом и на финише гонки. А мы сейчас видим, на что способен Серхио.

Да и с Фернандо Эстебан хорошо борется. Хотя Фернандо отличает умение выжимать из болида максимум с первого же круга, очень быстро адаптируясь. Окону же нужно 3-4 круга, чтобы начать выжимать 99,9 процентов, а оставшиеся 0,1 процента он начинает выжимать еще через пару кругов, если вы понимаете, о чем я.

Так что да, Эстебану требуется чуть больше времени, чтобы начать демонстрировать максимальную скорость. Но в целом ему хватает скорости, и в квалификациях, и в гонках. И ему нужно просто научиться чуть быстрее набирать эту скорость, но мы над этим работаем.

Сможет ли он после этого стать лидером команды? Безусловно, он становится все лучше и лучше. У него на счету уже есть победа в Гран-при. В этом году он заработал для команды много очков, а к началу следующего сезона он еще многому научится», – рассказал Сафнауэр.

Идеальная месть «Макларену» за похищение замены Алонсо – ждать, пока Риккардо стрясет с команды кучу денег. Трансферное безумие «Ф-1» продолжится

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram