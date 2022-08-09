Кристиан Хорнер: «Я бы сильнее беспокоился о прочности верхней дуги безопасности на болидах, чем о галопировании»

Руководитель считает, что стоит уделить больше внимания другим вещам, а не менять регламент в попытках избавиться от эффекта галопирования болидов.

ФИА уже анонсировала грядущие поправки к техническому регламенту, которые должны будут вступить в силу с 2023 года.

«Думаю, что в этой ситуации нужно искать компромисс. Но это непросто, ведь речь идет о значительных изменениях. Возможно, меняющих всю аэродинамическую концепцию болидов.

Для ФИА это непростая ситуация, ведь вопрос в том, где провести черту? Да, ФИА должна заботиться о безопасности, это ее обязанность, но где стоит провести черту и остановиться? Может быть, нам стоит спрашивать у ФИА разрешения при переходе со «сликов» на промежуточные шины и наоборот? Или спрашивать разрешения, можно ли заезжать на поребрики? Так что тут нужно быть очень осторожными, чтобы изменения не привели к непредвиденным последствиям.

Конечно, безопасность превыше всего. Но каждый случай нужно рассматривать в контексте. Лично я бы гораздо сильнее беспокоился о вопросе прочности верхней дуги безопасности на болиде (которая сломалась при аварии Чжоу), а не о так называемом эффекте галопирования, которого мы в любом случае не видели в последних гонках», – рассказал Хорнер.

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