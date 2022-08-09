Мохаммед Бен Сулайем: «Представим Всемирному совету ФИА обновленную версию регламента на этой неделе»

Президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем подтвердил, что Федерация и команды сформировали пакет поправок к техническому регламенту, который вступит в силу с 2023 года.

Пакет поправок к регламенту направлен на борьбу с эффектом галопирования болидов и как следствие нагрузке, которой подвергаются гонщики.

По словам президента ФИА, поправки нужно лишь утвердить на заседании Всемирного совета ФИА.

«Обсудив проблему галопирования болидов со всеми 20 гонщиками и руководителями 10 команд, я рад возможности подтвердить, что мы представим обновленную версию регламента на рассмотрение Всемирному совету ФИА, заседание которого состоится на этой неделе, чтобы решить этот вопрос. Эти поправки будут внесены в дополнение к тем мерам, которые уже были предприняты в этом сезоне», – заявил президент ФИА.

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