Руководитель «Астон Мартин»: «Основное внимание команда уже переключила на болид AMR23, над текущей машиной работает небольшая группа инженеров»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, что команда уже достаточно давно переключила свои силы на работу над машиной 2023 года. В то время как доработкой текущей машины AMR22 занимается лишь небольшая группа инженеров.

В этом сезоне у «Астон Мартин» уже было несколько крупных обновлений. Так, на этап в Барселоне команда привезла полностью переработанную машину, а затем разработала заднее антикрыло инновационной конструкции.

При этом на данный момент «Астон Мартин» продолжает занимать девятое и предпоследнее место в Кубке конструкторов, набрав 20 очков. Отставание от «Альфа Таури» составляет семь баллов.

«Хотя мы должны продолжать улучшать болид AMR22, над новинками для этой машины у нас работает лишь небольшая группа инженеров. Основное внимание команда уже переключила на работу над болидом AMR23.

Уже какое-то время наше основное внимание сосредоточено на AMR23, потому что эта машина должна хорошо заработать с самого начала сезона. Именно в новом сезоне и с новой машиной у нас будет наилучший шанс обойти наших конкурентов», – рассказал Крак.

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