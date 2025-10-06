Джордж Расселл: «Готов к борьбе за титул, готов сделать этот следующий шаг»

Расселл заявил, что способен бороться за титул.

Пилот «Мерседеса » считает, что созрел для борьбы за титул, о чем рассказал на пресс-конференции после победы на Гран-при Сингапура.

«Конечно, как и ожидалось, перед гонкой я нервничал – но я не чувствовал дополнительного давления. Это было то же самое чувство, что и перед каждой гонкой.

Я знал, что мог победить, и мне это никак не мешало. Так что, знаете, я бы сказал, что чувствую, что готов к борьбе за титул. Я готов сделать этот следующий шаг», – заявил Расселл .

