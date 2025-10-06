Джордж Расселл о том, что он «совершенно другой пилот»: «Это приходит с опытом. Чувствую себя более расслабленным»

Расселл пояснил, как изменился за последние несколько лет.

Пилот «Мерседеса » объяснил свои слова на Гран-при Сингапура, когда после квалификации заявил, что теперь он «совершенно другой пилот».

«Думаю, это приходит с опытом, ты понимаешь, как вынести максимум из каждой ситуации. Возможно, пару лет назад я пилотировал более напряженно и слишком сильно атаковал тогда, когда не следовало.

Теперь я чувствую себя более расслабленным. Сегодня [в воскресенье] я был расслаблен. Когда за час до гонки шел дождь, я сказал, что есть, то есть. Все в одинаковых условиях. Я ничего не могу с этим поделать, так что нет смысла переживать из-за этого. Думаю, несколько лет назад я бы вел себя иначе», – рассказал Джордж.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

Джордж Расселл: «Сегодня я совершенно другой пилот – не тот, что был пару лет назад»



