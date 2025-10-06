Ландо Норрис об инциденте с Пиастри: «У меня был контакт с Ферстаппеном, так что никакой агрессии против Оскара»

Норрис заверил, что не действовал агрессивно против Пиастри в Сингапуре.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис прокомментировал старт на Гран-при Сингапура, где сумел отыграть две позиции после контактов с Максом Ферстаппеном и Оскаром Пиастри . В гонке британец финишировал третьим.

«Не могу вспомнить все, если честно. По-моему, старт получился хорошим. Правая сторона решетки была лучше [с точки зрения сцепления]. Я хорошо стартовал и занял выгодную траекторию в первом и втором повороте, получив преимущество перед Оскаром.

Было очень близко и скользко, ведь местами все еще было сыро, трасса продолжала сохнуть. По-моему, я зацепил заднюю часть болида Макса, из-за чего пришлось немного скорректировать движение машины – а дальше случился контакт с Оскаром.

Старт получился хорошим, ведь я отыграл две позиции. Если бы я не взял их тогда, то, вероятно, уже бы и не прошел вперед, ведь, как мы видели, здесь было очень трудно обгонять. Так что агрессивные маневры и дальновидность окупились.

Действовал ли я агрессивно против напарника? У меня был контакт с Максом, так что никакой агрессии против напарника», – сказал Норрис.

