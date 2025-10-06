  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис об инциденте с Пиастри: «У меня был контакт с Ферстаппеном, так что никакой агрессии против Оскара»
0

Ландо Норрис об инциденте с Пиастри: «У меня был контакт с Ферстаппеном, так что никакой агрессии против Оскара»

Норрис заверил, что не действовал агрессивно против Пиастри в Сингапуре.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал старт на Гран-при Сингапура, где сумел отыграть две позиции после контактов с Максом Ферстаппеном и Оскаром Пиастри. В гонке британец финишировал третьим.

«Не могу вспомнить все, если честно. По-моему, старт получился хорошим. Правая сторона решетки была лучше [с точки зрения сцепления]. Я хорошо стартовал и занял выгодную траекторию в первом и втором повороте, получив преимущество перед Оскаром.

Было очень близко и скользко, ведь местами все еще было сыро, трасса продолжала сохнуть. По-моему, я зацепил заднюю часть болида Макса, из-за чего пришлось немного скорректировать движение машины – а дальше случился контакт с Оскаром.

Старт получился хорошим, ведь я отыграл две позиции. Если бы я не взял их тогда, то, вероятно, уже бы и не прошел вперед, ведь, как мы видели, здесь было очень трудно обгонять. Так что агрессивные маневры и дальновидность окупились.

Действовал ли я агрессивно против напарника? У меня был контакт с Максом, так что никакой агрессии против напарника», – сказал Норрис.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Ф-1»
logoМакларен
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Сингапура
logoРед Булл
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
logoЛандо Норрис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джордж Расселл о том, что он «совершенно другой пилот»: «Это приходит с опытом. Чувствую себя более расслабленным»
10 минут назад
Джордж Расселл: «Готов к борьбе за титул, готов сделать этот следующий шаг»
258 минут назад
Расселл повторил фото Хэмилтона 2018 года после победы в Сингапуре: «Для меня это особенный момент»
3сегодня, 04:57Фото
«Ред Булл» поздравил «Макларен» со вторым Кубком конструкторов: «*Подряд»
1сегодня, 04:28
Джордж Расселл: «Если бы Ферстаппен обошел меня в первом повороте, то именно он бы и выиграл гонку»
4вчера, 18:34
Пиастри предположительно отключил радио во время поздравления Брауна с Кубком конструкторов
64вчера, 18:06
Фернандо Алонсо: «Преимущество в шинах дало мне возможность атаковать и обгонять»
6вчера, 17:54
Карлос Сайнс о 10-м месте в Сингапуре: «Провел 50 кругов на «медиуме» без потери темпа, а потом летел на «софте»
5вчера, 17:52
«Макларен» посвятил пост Норрису и Пиастри: «LN4 + OP81 🧡». Гонщики дошли до контакта на первом круге
7вчера, 17:42Фото
Макс Ферстаппен: «Для борьбы за титул нужно доминировать, сейчас это не так»
28вчера, 17:24
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото