Квят и Русинов выступят за G-Drive Racing в 4-х часовой гонке на выносливость на трассе «Игора Драйв»

Российские пилоты и Роман Русинов выйдут на старт четырехчасовой гонки, которая пройдет на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. Соревнование состоится 7 августа. Старт заезда состоится в 13:00.

Гонка на выносливость пройдет на обновленной конфигурации автодрома «Игора Драйв», которая была представлена в конце июля. Протяженность трассы составляет 5 183 м.

Квят, ранее выступавший в «Формуле-1», а сейчас пробующий себя в и Русинов будут представлять команду . Русинов в данный момент является руководителем этой команды.

: «Я очень рад вернуться за руль гоночного прототипа и выступить в одном экипаже с Даниилом Квятом, который присоединился к нашей команде в начале года. Мы нацелены на самые высокие результаты, но главная наша цель – порадовать зрителей, которые соберутся на Игоре Драйв. Будем рады встрече с поклонниками автоспорта!»

Даниил Квят: «С нетерпением жду своего первого старта за G-Drive Racing! К тому же это будет моя первая в карьере гонка на выносливость, и я очень рад, что проведу ее именно в России – в составе самой титулованной отечественной гоночной команды и на автодроме высочайшего уровня. Я пока видел новую конфигурацию Игоры Драйв только на схеме и фотографиях, но, судя по всему, в этой версии трасса стала еще интереснее в плане пилотажа. Жду не дождусь возможности опробовать ее за рулем быстрого прототипа».

«Отличная скорость, хотя эти машины для него – танки». Квят начал в США с похвалы от местной легенды, хоть и не доехал до финиша

Квят внезапно дебютирует в главных гонках США уже в эти выходные. Что это за чемпионат? Какая у него команда?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram