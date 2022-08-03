Маттиа Бинотто: «Окончательно проблемы с надежностью болида будут устранены к следующему сезону»

Руководитель «Феррари» признал наличие у команды некоторых проблем с надежностью техники, отметив, что окончательно избавиться от некоторых из них «Феррари» сможет только в следующем сезоне.

«Мы работаем над повышением надежности, мы также стараемся не забывать об этом и управлять ситуацией по ходу гоночного уик-энда. Мы работаем над этим и постараемся окончательно устранить все проблемы к следующему сезону.

Нужно провести определенные изменения (для решения проблем), и потребуются для этого не дни и даже не недели. Так что окончательно эти проблемы будут решены к следующему сезону, хотя это не значит, что мы уже не занимаемся этим вопросом, по ходу этого чемпионата.

Теперь что касается директивы, которая была распространена между командами и должна быть реализована на этапе в Спа. Это нечто определенное. Но если говорить о дальнейших планах, то сейчас, как мне кажется, мы уже слишком долго думаем о регламенте на следующий сезон. И менять что-либо сейчас уже слишком поздно. Мы не можем позволить себе вносить столь значительные изменения, для этого слишком поздно. У команд ограниченное количество часов для работы в аэродинамической трубе, возможности команд также ограничивает потолок бюджетов.

К настоящему моменту концепты болидов 2023 года уже готовы. Менять их ради не существующей проблемы просто бессмысленно. Даже в Венгрии никто вообще ни разу не упоминал проблему галопирования болидов. Мне жаль, что нам приходится тратить так много времени на решение несуществующей проблемы. Мы говорим о том, чего просто нет, и при этом продолжаем спорить. Думаю, ничего не нужно менять, иначе это будет безумием», – рассказал Бинотто.

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