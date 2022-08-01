Макс Ферстаппен о сжигании атрибутики Хэмилтона: «Это отвратительно»

Пилот отреагировал на видео со сжиганием атрибутики из «Мерседеса».

Ролики с такими действиями «фанатов» стали появляться в социальных сетях в последние недели, после . Ферстаппен сообщил, что видел как минимум одно такое видео.

«Конечно, это неприемлемо. Безусловно, я не согласен с поведением данных лиц, это просто отвратительно.

Но я считаю, что большая часть болельщиков аплодировала всем пилотам во время гонки и на подиуме – так и должно быть. А видео со сжиганием атрибутики отвратительное», – заявил Ферстаппен.

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