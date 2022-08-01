Макс Ферстаппен о сжигании атрибутики Хэмилтона: «Это отвратительно»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на видео со сжиганием атрибутики Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
Ролики с такими действиями «фанатов» стали появляться в социальных сетях в последние недели, после Гран-при Австрии. Ферстаппен сообщил, что видел как минимум одно такое видео.
«Конечно, это неприемлемо. Безусловно, я не согласен с поведением данных лиц, это просто отвратительно.
Но я считаю, что большая часть болельщиков аплодировала всем пилотам во время гонки и на подиуме – так и должно быть. А видео со сжиганием атрибутики отвратительное», – заявил Ферстаппен.
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