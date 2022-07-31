Даниил Квят о допуске спортсменов из России к гонкам: «NASCAR – прекрасный пример для остальных серий»

поделился мыслями о допуске российских спортсменов к соревнованиям.

Бывший пилот «Формулы-1» дебютирует в американской серии NASCAR в эти выходные. Гонки проводятся независимо от Международной автомобильной федерации ( ).

ФИА разрешает гоняться российским пилотам под нейтральным флагом и при согласии с ценностями Федерации. В то же время британские автоспортивные власти запретили выступления гонщиков из России на своей территории. В данный момент пилотом «Формулы-3» является , который пропустил этап в Великобритании, но участвовал в остальных заездах.

«Довольно сложная ситуация, как вы можете себе представить, но я рад, что NASCAR показывает отличный пример и действует по-спортивному. Думаю, так и нужно. Спорт должен объединять людей, и NASCAR – прекрасный пример для остальных, в том числе в Европе. Надеюсь, они примут его и упростят ситуацию.

Нельзя сказать, что все заблокировано – способы есть. Просто я не должен говорить ничего плохого ни о ком», – объяснил Квят.

Даниил также высказался о своем будущем и не исключил, что может оказаться в «Индикаре»:

«Пока я не обсуждал это, но раз я тут [на ], то, наверное, поговорю. Я открыт к новым возможностям. «Индикар» – это в каком-то смысле продолжение «Формулы-1». NASCAR – уникальный чемпионат. Альтернативы есть, но они гораздо ниже уровнем. Поэтому мне это интересно.

Но в можно было бы надеяться на сильные выступления с самого начала, так как болиды больше похожи на те, что я пилотировал».

Квят стал 36-м в своей первой квалификации в NASCAR

Квят внезапно дебютирует в главных гонках США уже в эти выходные. Что это за чемпионат? Какая у него команда?

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