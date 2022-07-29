Серхио Перес: «Надеюсь, завтра будет дождь»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Сегодня мы старались опробовать на машине разные варианты настроек и деталей, чтобы добиться комфортных ощущений за рулем.

Думаю, у нас есть неплохое понимание ситуации – того, что мы делали с машиной. Надеюсь, завтра мы сможем показать то, чему сегодня научились. Это должно отразиться на темпе как на короткой, так и на длинной дистанции.

Я настроен довольно оптимистично, но да, сегодня определенно выглядело очень сильно. Они определенно очень, очень быстры. Надеюсь, завтра будет дождь, что немного перемешает расстановку», – рассказал Перес.

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