Габриэл Бортолето о сходе: «Ничего не могу с этим поделать. Нужно просто двигаться дальше»

Бортолето высказался об аварии на домашнем Гран-при.

Пилот «Заубера » поделился разочарованием из-за схода на домашнем Гран-при Сан-Паулу.

Бразилец провел неудачный первый круг, где во время борьбы с Лансом Строллом потерял сцепление и врезался в стену.

Ранее в спринте Бортолето тоже сошел из-за аварии: в конце заезда он не справился с управлением перед первым поворотом при борьбе с Изаком Аджаром.

«Мне грустно, потому что мне не удалось погоняться сегодня [в воскресенье] и показать темп, который, уверен, у нас был.

Все началось с моей ошибки, с того инцидента в спринте, из-за которого я не смог принять участия в квалификации. Так что, знаете, я буду строже всех к себе. Уверен, что это последствия предшествовавших событий этого уик-энда.

В любом случае это моя домашняя гонка, отчего только больнее. Но это просто еще один гоночный уик-энд. У нас были хорошие выступления, были плохие. Я ничего не могу с этим поделать. Нужно просто двигаться дальше, проанализировать все и вынести уроки из ошибок», – сказал Бортолето .

