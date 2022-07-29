Льюис Хэмилтон: «Безумие, что скорость «Мерседеса» так сильно меняется от трассы к трассе»

Пилот «Мерседеса» высказался о недостатке скорости команды.

Во второй практике перед Гран-при Венгрии Хэмилтон показал 11-й результат, – восьмой.

«С машиной кое-какие проблемы. Безумие, что все так сильно меняется от трассы к трассе, но надо просто понять, как заставить ее работать. Пока болид слегка болтает и не делает то, чего нам бы хотелось.

По какой-то причина на этой трассе машина работает не так здорово. Но, думаю, если все сделать правильно, отставание [от лидеров] будет примерно тем же, что в прошлые выходные – в районе секунды.

Я не смог провести конец сессий, потому что днище было повреждено, я потерял прижимную силу. Было довольно трудно на длинных отрезках. Уик-энд получится трудным, но мы отдадим все силы», – заявил семикратный чемпион мира.

Расселл сообщил, что экспериментировал:

«Безусловно, пятница прошла не особо гладко, но, думаю, завтра будет дождь, а воскресенье условия сильно поменяются. Поэтому мы опробовали некоторые вещи. Можно оптимизировать болид под сегодняшние условия, но по ходу уик-энда толка от этого не будет.

Так что день вышел тяжелым, но продуктивным. Конечно, мы дальше, чем ожидали, проблемы есть. Однако завтра будет совершенно другой день, в воскресенье тоже, пока ничего не потеряно».

Гран-при Венгрии-2022. 2-я практика. Леклер – 1-й, Норрис – 2-й, Сайнс – 3-й

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