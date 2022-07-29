Мартин Брандл о сменщиках Феттеля: «Албон или де Врис, полагаю, если Риккардо останется в «Макларене»

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл назвал своих фаворитов на место в «Астон Мартин» в 2023 году.

Британской команде предстоит найти замену Себастьяну Феттелю, покидающему чемпионат в конце сезона. Немецкая пресса предположила, что в «Астон Мартин» окажется («Альпин»), ( ), Мик Шумахер ( ) или Нико Хюлькенберг (резервист «Астон Мартин»). При этом Риккардо неоднократно сообщал, что не собирается покидать свою команду.

Брандл же включил в число претендентов пилота «Уильямса» Алекса Албона и чемпиона Ника де Вриса.

«Сразу же началось обсуждение: «Кто займет место Себа в «Астон Мартин»?» Так устроен этот бизнес.

Я считаю, что Фернандо завязан на «Альпин». Пиастри, думаю, с большей вероятностью окажется в «Уильямсе». Албон? Полагаю, если Риккардо останется в «Макларене», то [в «Астон Мартин» перейдет] Албон или де Врис», – высказался эксперт.

Феттеля в «Астон Мартин» могут заменить Алонсо, Риккардо, Шумахер или Хюлькенберг (AMuS)

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