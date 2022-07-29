Мартин Брандл о сменщиках Феттеля: «Албон или де Врис, полагаю, если Риккардо останется в «Макларене»

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл назвал своих фаворитов на место в «Астон Мартин» в 2023 году.
Британской команде предстоит найти замену Себастьяну Феттелю, покидающему чемпионат в конце сезона. Немецкая пресса предположила, что в «Астон Мартин» окажется Фернандо Алонсо («Альпин»), Даниэль Риккардо («Макларен»), Мик Шумахер («Хаас») или Нико Хюлькенберг (резервист «Астон Мартин»). При этом Риккардо неоднократно сообщал, что не собирается покидать свою команду.
Брандл же включил в число претендентов пилота «Уильямса» Алекса Албона и чемпиона «Формулы E» Ника де Вриса.
«Сразу же началось обсуждение: «Кто займет место Себа в «Астон Мартин»?» Так устроен этот бизнес.
Я считаю, что Фернандо завязан на «Альпин». Пиастри, думаю, с большей вероятностью окажется в «Уильямсе». Албон? Полагаю, если Риккардо останется в «Макларене», то [в «Астон Мартин» перейдет] Албон или де Врис», – высказался эксперт.
Феттеля в «Астон Мартин» могут заменить Алонсо, Риккардо, Шумахер или Хюлькенберг (AMuS)
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