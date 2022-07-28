Феттеля в «Астон Мартин» могут заменить Алонсо, Риккардо, Шумахер или Хюлькенберг (AMuS)

Стал известен список пилотов, которые в следующем году могут заменить в «Астон Мартин».

Феттель объявил о том, что завершит свою карьеру в «Формуле-1» по окончании сезона-2022.

По информации Auto-Motor-und-Sport, в «Астон Мартин», в ходе переговоров о возможном продлении контракта, просили Феттеля по возможности как можно раньше определиться со своим будущем. Чтобы у команды было как можно больше времени для поиска замены.

Сообщается, что в список кандидатов на место в «Астон Мартин» входят несколько гонщиков. Наиболее предпочтительным кандидатом считается , однако это станет возможным только в том случае, если двукратный чемпион «Формулы-1» не договорится о новом контракте с «Альпин».

Также в список кандидатов входят , Мик Шумахер и Нико Хюлькенберг. Риккардо уже опроверг возможность перехода в «Астон Мартин», заявив, что собирается остаться в . В то же время, согласно информации источников издания, сам Феттель был бы не против видеть своим преемником .

«Хочу слушать своих детей, когда нужен им, а не вынужденно прощаться». Полное обращение Феттеля по его расставанию с «Ф-1»

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