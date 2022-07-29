Льюис Хэмилтон об уходе Феттеля: «Грустно терять союзника на решетке»

Пилот рассказал, что роль выходит за рамки сражений на трассе.

Гонщик объявил о завершении карьеры в «Формуле-1» в конце 2022 года. Хэмилтон поделился размышлениями о роли своего товарища и отметил, что Себастьян не боялся высказываться на острые темы.

«Я бы сказал, что первой эмоцией, естественно, стала грусть, когда я услышал, что он уходит. У меня не было достаточно времени для того, чтобы погрузиться в мысли обо всем, что мы пережили вместе. Когда я говорю о своем пути, то зачастую он был относительно одиноким. И, можно сказать, Себастьян был одним из тех, кто скрашивал это ощущение. Он часто меня поддерживал. Я всегда буду помнить 2007 год, Маньи-Кур, когда он очень открыто высказывался на собрании гонщиков. Я знал, что он точно станет влиятельной фигурой в «Ф-1».

Затем я наблюдал за его успехами, а также видел, как Себастьян ставит интересы других выше собственных, действует очень смело, поднимает голос и отстаивает то, во что верит. Мы говорим о «легендах» – я не особо люблю это слово, но считаю его одним из величайших людей, которых мы видели в «Ф-1». Нам нужны такие гонщики. Мне грустно, потому что я потерял союзника на решетке, однако я знаю, что он продолжит делать прекрасные вещи. Надеюсь, мы навсегда останемся друзьями и будем что-нибудь предпринимать вместе вне «Ф-1».

В конечном счете мы стоим на плечах великих людей прошлого – будь то в «Ф-1» или в другом виде спорта. Очень надеюсь, что он вдохновит новое поколение – либо присутствующее в пелотоне, либо следующее – на то, чтобы действовать увереннее, использовать свою площадку и осознавать, что дело не только в пилотах и болидах – есть темы, которые гораздо, гораздо важнее присутствия в «Ф-1», – заявил семикратный чемпион мира.

Экоактивизм Феттеля на деньги крупнейшей нефтекомпании мира – это так красиво! Себ должен продолжить и без «Ф-1» – это его наследие

Гонщики «Ф-1» провожают Феттеля: Хэмилтон признается в любви, Квят подкалывает совместными авариями

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram