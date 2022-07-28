Макс Ферстаппен: «Мне кажется, что «Феррари» в Венгрии будет смотреться невероятно сильно»

Пилот «Ред Булл» рассказал, что считает фаворитом предстоящего .

«Лично я считаю, что здесь нам будет очень непросто. Особенно если смотреть на скорость на одном быстром круге. Я не говорю, что все будет ужасно, но мне кажется, что «Феррари» в Венгрии будет смотреться невероятно сильно. Да, конечно, они и так сильно смотрятся на протяжении всего сезона, но мне кажется, что на этой трассе они могут быть особенно сильны.

Если говорить о погоде – пока сложно сказать, что именно нас ждет и будет ли дождь или нет. Все это может повлиять на результат, конечно.

«Хунгароринг» называли трассой , но нам никогда не удавалось это доказать. В последние годы мы никогда не были здесь особенно конкурентоспособны – разумеется, на фоне «Мерседеса».

Если же говорить о нынешнем сезоне в целом, то «Феррари» кажется практически непобедимой в квалификации. А значит на этой трассе нам будет особенно непросто. Но если в воскресенье пойдет дождь, это может все изменить», – рассказал Ферстаппен.

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