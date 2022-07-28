Риккардо не собирается уходить в «Астон Мартин»: «Мое будущее предельно ясно и связано с «Маклареном»

Пилот опроверг предположения о переходе в «Астон Мартин» в 2023 году.

В свете решения уйти из «Ф-1» в конце года многие издания вновь начали называть Риккардо претендентом на место в .

«Вы вообще слушали мои интервью на прошлой неделе? Да, я все понимаю, ничего личного. Но, как я уже сказал на прошлой неделе, мое будущее предельно ясно – и оно связано с «Маклареном», – рассказал Риккардо.

Также Даниэль высказался по поводу решения Феттеля завершить карьеру:

«В определенно смысле это всегда грустно, ведь мы теряем настоящую легенду «Формулы-1». В случае с Себом это с одной стороны немного грустно, а с другой ты радуешься за человека, который начинает новую главу своей жизни. Я многому научился у Себа, когда мы выступали за одну команду в 2014 году, а также многому научился раньше, когда еще был резервным пилотом. Это было классно и всегда интересно».

Ох, Феттель уходит из «Ф-1»! Специально влез в соцсети, набрал 500к подписчиков за утро – и выкатил прощание с проникновенным рассказом о себе

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram