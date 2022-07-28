Льюис Хэмилтон об уходе Феттеля: «Было честью называть тебя конкурентом и другом. Люблю тебя, чувак»

Пилот прокомментировал новость об уходе из «Формулы-1».

«Себ, для меня было честью называть тебя своим конкурентом и еще большей честью – другом. «Ф-1» стала лучше за время твоих выступлений – и это всегда должно быть нашей целью.

Не сомневаюсь: твой путь будет захватывающим, значимым и плодотворным, чем бы ты ни занялся. Люблю тебя, чувак», – написал семикратный чемпион мира.

О решении гонщика высказался и чемпион «Ф-1» 2016 года :

«Поздравляю Себа с потрясающей карьерой! Один из противников, которых я уважал больше всего, абсолютная легенда нашего спорта. Четыре титула – огромное достижение и вполне заслуженное.

Наилучшие пожелания на будущее!»

Ох, Феттель уходит из «Ф-1»! Специально влез в соцсети, набрал 500к подписчиков за утро – и выкатил прощание с проникновенным рассказом о себе

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