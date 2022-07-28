«Легенда «Ф-1», будем скучать». Гонщики об уходе Феттеля

Гонщики отреагировали на предстоящий уход из «Формулы-1».

Пилот «Астон Мартин» завершит карьеру в «Ф-1» в конце 2022 года.

«Что за человек, что за гонщик. Нам будет тебя не хватать», – написал экс-напарник Себа по .

Его коллеги также поделились эмоциями.

Эстебан Окон: «Легенда нашего спорта навсегда. Будем скучать».

Мик Шумахер: «Спасибо за все, что ты привнес в спорт, который оба любим. С нетерпением жду заключительных гонок вместе. Спасибо, Себ – ты вдохновляешь».

Джордж Расселл: «Наслаждайся пенсией, Себ, ты настоящая легенда «Ф-1». Тебя будет не хватать, дружище».

из репостнул новость из соцсетей «Ф-1», сопроводив ее эмодзи «😢».

Ох, Феттель уходит из «Ф-1»! Специально влез в соцсети, набрал 500к подписчиков за утро – и выкатил прощание с проникновенным рассказом о себе

Льюис Хэмилтон об уходе Феттеля: «Было честью называть тебя конкурентом и другом. Люблю тебя, чувак»

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