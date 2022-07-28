Джо Сейвард: «Говорят о двухлетней сделке Алонсо и «Альпин», Пиастри заинтересован в «Макларене», «Уильямс» сосредоточен на Сэрджанте»

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Британский журналист Джо Сейвард поделился последней информацией о трансферах в «Формуле-1».

Сейвард рассказал о подробностях контракта между Фернандо Алонсо и «Альпин», а также о ситуации вокруг составов «Макларена», «Уильямса» и «Астон Мартин» на следующий сезон.

«Деньги – важный вопрос для «Альпин», так что переговоры с Фернандо Алонсо вышли достаточно сложными. У испанца свое представление о собственной ценности – скажем так, впечатляющее. Тем не менее, угроза со стороны талантливого юниора по имени Оскар Пиастри, конечно, помогла в переговорах. Как бы то ни было, говорят о том, Фернандо заключил новую двухлетнюю сделку (вероятно, по схеме «1+1»), и о ней объявят после 1 августа, когда истечет дедлайн по опции.

Естественно, из-за этого придется отпустить Оскара Пиастри, если только команда не убедит его отправиться [в аренду] в «Уильямс» на год или два. Тем не менее, похоже, Оскар больше заинтересован в предложении от «Макларена» – такой сценарий приведет к выходу из Академии «Альпин».

Конечно, все усложняется тем, что у команды из Уокинга, по всей видимости, есть контракты с Ландо Норрисом и Даниэлем Риккардо на сезон-2023 и программа тестов Колтона Херты с целью заполучить американского гонщика в будущем. Риккардо говорит, что остается на своем месте, и, если придет Пиастри, Даниэль будет вынужден уйти. Придется урегулировать ситуацию с контрактом [Риккардо]. В последние два сезона он выступал не так, как ожидалось, это надо признать, однако, похоже, в соглашении нет опции разрыва, завязанной на результатах, и ситуация может стать хаотичной.

Есть вариант предложить Даниэлю место в «Макларене» в «Индикаре», но там все довольно запутанно: к Пато О’Уорду и Алексу Росси мог присоединиться Феликс Розенквист, но команда недавно объявила о сделке с чемпионом 2021 года Алексом Палоу. В то же время работодатель Палоу – «Гэнасси» – сообщил, что он не может уйти из-за опции в контракте. Розенквиста можно отправить в команду «Макларена» в «Формуле E», а сделка с Палоу выходит из-под контроля – «Гэнасси» подает в суд на пилота, «Макларен» говорит, что не будет платить за разрыв контракта Палоу, о котором команда не знала. Бог ты мой…

Тем временем «Уильямс», похоже, сосредоточен на Логане Сэрджанте. 21-летний гонщик из Флориды хорошо выступает в «Ф-2» в последнее время и выиграл основные гонки в Сильверстоуне и на «Ред Булл Ринге». Он является лучшим новичком и занимает третью строчку вслед за более опытными Фелипе Друговичем и Тео Пуршером. Если Пиастри решит покинуть «Альпин», у команды останутся Джек Дуэн и Виктор Мартен на будущее, а Алонсо в долгосрочной перспективе может перейти в программу «Альпин» в LMDh [в WEC].

В Будапеште рынок пилотов может оживиться. Мы все еще не знаем, покинет ли «Ф-1» Себастьян Феттель… чтобы на его место в «Астон Мартин» пришел Мик Шумахер», – написал Сейвард в своем блоге.

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