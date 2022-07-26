Фернандо Алонсо: «Я разыграл Гран-при Франции как партию в шахматы»

Пилот «Альпин» рассказал, как грамотно опередил по итогам .

Алонсо обогнал на старте, а затем сообщил инженеру, что не против давления со стороны британца – Фернандо рассчитывал, что соперник износит шины в «грязном» воздухе. В итоге Алонсо финишировал шестым – впереди Норриса.

«Я провел 350 гонок, так что знаю, что делаю! Было весело. Старт имел ключевое значение для того, чтобы опередить Ландо. Темп [«Макларена»] оказался очень близким, но достаточно было опередить их на первых кругах, а потом контролировать скорость.

Мы разыграли гонку как партию в шахматы: постарались расположить «Макларен» за нами, а самим получить «чистый» воздух. Хороший день.

Жаль, что не вышло бросить вызов или Чеко [Пересу], но это не наша лига. Так что оставалось лишь контролировать [«Макларен»]. Если бы они приблизились, то испортили бы себе шины, поэтому мы не переживали. Я доволен результатом», – сказал двукратный чемпион мира.

Ландо Норрис: «Альпин» намного быстрее нас, просто они чаще ошибались в этом сезоне»

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