Ферстаппену для титула достаточно приезжать вторым с лучшим кругом в оставшихся гонках сезона

После победы на Гран-при Франции отрыв Макса Ферстаппена в чемпионате вырос до 63 очков.
Это означает, что для защиты титула пилоту «Ред Булл» достаточно приезжать вторым во всех оставшихся гонках и забирать очки за лучшие круги. Тогда ближайший преследователь – гонщик «Феррари» Шарль Леклер – в лучшем случае отыграет 60 очков за десять Гран-при, а также один балл за спринт в Бразилии, и станет вице-чемпионом с отставанием в два очка.
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