Ферстаппену для титула достаточно приезжать вторым с лучшим кругом в оставшихся гонках сезона

После победы на Гран-при Франции отрыв в чемпионате вырос до 63 очков.

Это означает, что для защиты титула пилоту достаточно приезжать вторым во всех оставшихся гонках и забирать очки за лучшие круги. Тогда ближайший преследователь – гонщик «Феррари» – в лучшем случае отыграет 60 очков за десять Гран-при, а также один балл за спринт в Бразилии, и станет вице-чемпионом с отставанием в два очка.

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