Даниэль Риккардо: «Свое выступление оценил бы на -46 из 10»

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо оценил свое выступление на Гран-при Франции. Риккардо на протяжении почти всего заезда боролся с Эстебаном Оконом и дважды пропускал вперед гонщика «Альпин».

«Я старался удерживать Эстебана так долго, как только возможно. Но да, в итоге он достал меня в десятом повороте. На первой половине отрезка у меня получалось держаться с ним в одном темпе, но потом соперникам удавалось выжимать больше скорости из своих шин, а я начинал отставать.

Не вполне уверен, в чем именно была проблема, нужно будет все изучить. Но мне не показалось, что я как-то агрессивно работал с шинами или что-то такое. Нет, работы с шинами было много, так что я не знаю, почему начинал так отставать.

Как бы я оценил свое выступление по 10-балльной шкале? На -46 из 10», – рассказал Риккардо.

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