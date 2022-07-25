Льюис Хэмилтон о будущем: «Я чувствую серьезный запас сил и наслаждаюсь работой как никогда»

Гонщик «Мерседеса» ответил на вопрос о том, сможет ли он провести 400 Гран-при.

Этап во Франции стал 300-м для семикратного чемпиона. Исполнительный директор команды предположил, что Льюис способен провести еще 100 гонок в «Формуле-1».

«Это большое число! Во-первых, я просто благодарен за то, что дошел до нынешней отметки. Но я чувствую себя свежим, чувствую серьезный запас сил. Я получаю удовольствие от гонок и очень горжусь работать с этими невероятными людьми. Я наслаждаюсь работой в «Ф-1» как никогда.

Я бы сказал, что хочу снова побеждать, разумеется, и для этого нужно время. Уверен, в какой-то момент мы сядем и поговорим о будущем. Но, повторюсь, мне всегда хочется развиваться с нашей командой. Не только проводить гонки, но и работать вне трассы. Мы с «Мерседесом» можем достичь большего и сделаем это», – заявил Хэмилтон.

Действующий контракт гонщика рассчитан до конца 2023 года.

Льюис согласился, что проблемы начала сезона напоминают то, что случилось в 2009-м в . Тогда первая часть сезона вышла тяжелой, но в Венгрии Хэмилтон одержал победу. Следующая гонка также пройдет на «Хунгароринге».

«Да, я хорошо это помню, 2009 год. На тестах машина была худшей, что я водил, если не считать хороший мотор. Я помню, с какими проблемами мы сталкивались – я квалифицировался 15-м или вроде того в первой гонке, а потом мы постепенно отыгрывались и одержали победу в Будапеште.

В этом году начало сезона получилось очень и очень схожим. Перед стартом ощущения были прекрасными, мы были уверены в себе, а потом начались проблемы с подскоками, и потребовалось много времени, чтобы их исправить. Впечатляет, когда видишь работу команд, которые никогда не сдаются.

Думаю, мы не сделали такой же серьезный шаг вперед, как в 2009-м, чтобы выиграть в Будапеште, хотя кто знает. Мы не сдаемся и жмем на газ. Может, болид будет быстрым, и мы приблизимся к тем парням. Я на это надеюсь – мне нравится трасса», – сказал Льюис.

Хэмилтон явился на 300-й Гран-при «Ф-1» в карьере в прозрачных желтых брюках и непромокаемом мини-жакете без рукавов. Эксцентричненько!

Хэмилтон завоевал 4-й подиум подряд и показал лучший результат «Мерседеса» в сезоне

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