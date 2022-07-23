Макс Ферстаппен: «Не хватало скорости и сцепления с трассой»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен надеется отыграться за поражение в квалификации к Гран-при Франции.
Быстрейшим оказался Шарль Леклер, которому давал слипстрим напарник по «Феррари» Карлос Сайнс, Ферстаппен стал вторым.
«В целом нам не хватало скорости, сцепления с трассой. Было тяжелее, чем я ожидал, но у нас приличная машина по гоночному темпу. Надеюсь, завтра все сложится в нашу пользу: мы быстры на прямых и сможем это использовать.
Безусловно, «Феррари» снова показала скорость», – сообщил Макс.
Гран-при Франции-2022. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram