Макс Ферстаппен: «Не хватало скорости и сцепления с трассой»

Теги Гран-при Франции Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен надеется отыграться за поражение в квалификации к Гран-при Франции.

Быстрейшим оказался Шарль Леклер, которому давал слипстрим напарник по «Феррари» Карлос Сайнс, Ферстаппен стал вторым.

«В целом нам не хватало скорости, сцепления с трассой. Было тяжелее, чем я ожидал, но у нас приличная машина по гоночному темпу. Надеюсь, завтра все сложится в нашу пользу: мы быстры на прямых и сможем это использовать.

Безусловно, «Феррари» снова показала скорость», – сообщил Макс.

Гран-при Франции-2022. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й

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