Макс Ферстаппен: «Не хватало скорости и сцепления с трассой»

Пилот надеется отыграться за поражение в квалификации к Гран-при Франции.

Быстрейшим оказался , которому давал слипстрим напарник по «Феррари» , Ферстаппен стал вторым.

«В целом нам не хватало скорости, сцепления с трассой. Было тяжелее, чем я ожидал, но у нас приличная машина по гоночному темпу. Надеюсь, завтра все сложится в нашу пользу: мы быстры на прямых и сможем это использовать.

Безусловно, снова показала скорость», – сообщил Макс.

Гран-при Франции-2022. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й

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