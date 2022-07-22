Леклер выступает в шлеме со своими детскими фотографиями

Гонщик «Феррари» подготовил особый шлем к .

Монегаск проводит уик-энд в шлеме, на котором расположены изображения с его детских гоночных соревнований – в частности, фото с отцом пилота Эрве Леклером, ушедшим из жизни в 2017 году, а также с гонщиком «Маруси» , который умер в 2015-м после аварии на -2014.

«Как все начиналось», – прокомментировал дизайн Шарль в соцсетях.

Леклера в гонки привел пилот-вдохновитель Академии «Феррари». Он погиб из-за аварии в Гран-при, Шарль мечтает о титуле «Ф-1» в его честь

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Фото: твиттер команды «Феррари»