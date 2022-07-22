Леклер выступает в шлеме со своими детскими фотографиями

Теги Гран-при Франции Гран-при Японии Феррари Формула-1 Жюль Бьянки Шарль Леклер стиль Авто

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подготовил особый шлем к Гран-при Франции.

Монегаск проводит уик-энд в шлеме, на котором расположены изображения с его детских гоночных соревнований – в частности, фото с отцом пилота Эрве Леклером, ушедшим из жизни в 2017 году, а также с гонщиком «Маруси» Жюлем Бьянки, который умер в 2015-м после аварии на Гран-при Японии-2014.

«Как все начиналось», – прокомментировал дизайн Шарль в соцсетях.

Леклера в гонки привел пилот-вдохновитель Академии «Феррари». Он погиб из-за аварии в Гран-при, Шарль мечтает о титуле «Ф-1» в его честь

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Фото: твиттер команды «Феррари»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные