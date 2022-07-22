Тото Вольфф: «Мерседес» не там, где хотелось бы, скорости не хватает»

Исполнительный директор «Мерседеса» недоволен скоростью на Гран-при Франции.

В первой практике был почти на секунду медленнее пилота , а отставание Ника де Вриса, заменявшего , составило практически 1,5 секунды.

«Мы не там, где хотелось бы. Команда перепробовала множество деталей, но в тренировке скорости просто не хватает.

Мы модифицировали днище и его края, есть небольшие новинки. Уик-энд только начался, но выступление в первой практике не впечатлило, мы не извлекли достаточную скорость из машины. Посмотрим, что получится после обеда, и сравним», – сказал Тото.

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