Гран-при Франции-2022. 1-я практика. Леклер – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Сайнс– 3-й

Поль Рикар, Ле-Кастелле
22 июля 2022 года
1-я практика
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.33,930 (23 круга)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,091 (18)
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,338 (20)
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,951 (24)
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,049 (20)
6. Серхио Перес («Ред Булл») +1,244 (20)
7. Ландо Норрис («Макларен») +1,302 (21)
8. Алекс Албон («Уильямс») +1,484 (23)
9. Ник де Врис («Мерседес») +1,496 (22)
10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,730 (20)
11. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,746 (20)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,880 (18)
13. Эстебан Окон («Альпин») +1,898 (20)
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,921 (23)
15. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,945 (21)
16. Мик Шумахер («Хаас») +2,092 (18)
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,174 (21)
18. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,197 (25)
19. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +2,402 (19)
20. Николас Латифи («Уильямс») +3,113 (22)
Де Врис выступит за «Мерседес» в практике перед Гран-при Франции вместо Хэмилтона
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