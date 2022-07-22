«Мерседес» обновил нос болида, «Макларен» и «Альфа Таури» привезли больше всего новинок на Гран-при Франции

Команды «Формулы-1» рассказали об обновлениях перед Гран-при Франции.

«Мерседес» пересмотрел систему охлаждения – отверстия в носовой части W13 существенно изменились. и «Ред Булл» привезли обновления, связанные с днищем.

Наиболее сильно переработали свои машины и «Альфа Таури». Некоторые новинки коллектива из Уокинга направлены на улучшение надежности, а итальянская команда надеется улучшить эффективность в средне- и высокоскоростных поворотах.

Обновления перед Гран-при Франции

«Ред Булл»: структуры под днищем, аэродинамика задней части

«Феррари»: днище

«Мерседес»: краевая часть днища, система охлаждения передних тормозов

«Макларен»: заднее крыло, боковые понтоны, кожух двигателя, система охлаждения, днище, задние внутренние воздуховоды и закрылки

«Альпин»: краевая часть днища, структуры под днищем

«Альфа Ромео»: дефлектор в задней части

«Альфа Таури»: днище, краевая часть и структуры под днищем, диффузор, корпус, кожух двигателя

«Астон Мартин»: краевая часть днища

«Уильямс»: передняя опора днища

«Хаас» не привез обновления в Ле-Кастелле.

Пока в «Ф-1» ломятся мировые бренды вроде «БМВ» и «Ауди», «Альфа Ромео» думает об уходе и не видит будущего. Что не так-то?

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