«Мерседес» обновил нос болида, «Макларен» и «Альфа Таури» привезли больше всего новинок на Гран-при Франции

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Команды «Формулы-1» рассказали об обновлениях перед Гран-при Франции.

«Мерседес» пересмотрел систему охлаждения – отверстия в носовой части W13 существенно изменились. «Феррари» и «Ред Булл» привезли обновления, связанные с днищем.

Наиболее сильно переработали свои машины «Макларен» и «Альфа Таури». Некоторые новинки коллектива из Уокинга направлены на улучшение надежности, а итальянская команда надеется улучшить эффективность в средне- и высокоскоростных поворотах.

Обновления перед Гран-при Франции

  • «Ред Булл»: структуры под днищем, аэродинамика задней части
  • «Феррари»: днище
  • «Мерседес»: краевая часть днища, система охлаждения передних тормозов
  • «Макларен»: заднее крыло, боковые понтоны, кожух двигателя, система охлаждения, днище, задние внутренние воздуховоды и закрылки
  • «Альпин»: краевая часть днища, структуры под днищем
  • «Альфа Ромео»: дефлектор в задней части
  • «Альфа Таури»: днище, краевая часть и структуры под днищем, диффузор, корпус, кожух двигателя
  • «Астон Мартин»: краевая часть днища
  • «Уильямс»: передняя опора днища

«Хаас» не привез обновления в Ле-Кастелле.

Пока в «Ф-1» ломятся мировые бренды вроде «БМВ» и «Ауди», «Альфа Ромео» думает об уходе и не видит будущего. Что не так-то?

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