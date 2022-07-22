«Мерседес» обновил нос болида, «Макларен» и «Альфа Таури» привезли больше всего новинок на Гран-при Франции

Команды «Формулы-1» рассказали об обновлениях перед Гран-при Франции.
«Мерседес» пересмотрел систему охлаждения – отверстия в носовой части W13 существенно изменились. «Феррари» и «Ред Булл» привезли обновления, связанные с днищем.
Наиболее сильно переработали свои машины «Макларен» и «Альфа Таури». Некоторые новинки коллектива из Уокинга направлены на улучшение надежности, а итальянская команда надеется улучшить эффективность в средне- и высокоскоростных поворотах.
Обновления перед Гран-при Франции
- «Ред Булл»: структуры под днищем, аэродинамика задней части
- «Феррари»: днище
- «Мерседес»: краевая часть днища, система охлаждения передних тормозов
- «Макларен»: заднее крыло, боковые понтоны, кожух двигателя, система охлаждения, днище, задние внутренние воздуховоды и закрылки
- «Альпин»: краевая часть днища, структуры под днищем
- «Альфа Ромео»: дефлектор в задней части
- «Альфа Таури»: днище, краевая часть и структуры под днищем, диффузор, корпус, кожух двигателя
- «Астон Мартин»: краевая часть днища
- «Уильямс»: передняя опора днища
«Хаас» не привез обновления в Ле-Кастелле.
Пока в «Ф-1» ломятся мировые бренды вроде «БМВ» и «Ауди», «Альфа Ромео» думает об уходе и не видит будущего. Что не так-то?
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