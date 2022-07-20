Ландо Норрис: «Впечатляет, как Расселл справился с переходом в топ-команду, где больше давления и нервов»

Пилот отметил адаптацию после перехода в из .

«Он и раньше впечатлял, однако выступления в паре с Льюисом, переход в топ-команду, где давление выше, нервов больше – считаю, он справился очень хорошо. Так что впечатляет, что он очень стабильно пилотирует и все такое, всегда дает результат – фактически на всех уик-эндах кроме Сильверстоуна.

На многих гонщиков влияют давление, нервы, переходы из одной команды в другую, смена обстановки. Наверное, в команде, испытывающей проблемы, чувствуешь себя свободнее. Если выступаешь хорошо, появляется ощущение, что это ты справился.

В большой команде не хочешь, чтобы люди видели какие бы то ни было ошибки, поэтому действуешь более прямолинейно, отказываешься от шуток и всего остального. Обстановка влияет на твою работу, имидж на ТВ и так далее», – сказал Норрис.

Ландо считает, что тоже стал серьезнее после дебютного сезона в «Формуле-1»:

«Точно такая же ситуация. В чем-то другая, так как это был мой выбор. Мне казалось, что меня слишком часто выставляют в дурном свете из-за поведения».

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